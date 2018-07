Bolsa Kraken diz que ajudará a recuperar bitcoins perdidos da Mt. Gox

A Kraken, a bolsa de bitcoin da Payward, irá ajudar o administrador legal da Mt. Gox no tribunal de Tóquio, Nobuaki Kobayashi, com as investigações sobre o desaparecimento das moedas virtuais, assim como eventualmente redistribuir a credores quaisquer bitcoins encontrados como parte de um processo de liquidação.

A parceria entre Payward e Mt. Gox foi aprovada pelo tribunal do distrito de Tóquio nesta quarta-feira. A Kraken não será paga pelo arranjo, mas poderá ganhar novos clientes como ex-donos de contas da Mt. Gox, registrados para receber distribuições futuras da liquidação.

"Esperamos revivar a reputação o bitcoin e criar um mercado saudável para a moeda virtual, o que em última análise dará lucro para nós", disse a jornalistas Ayako Miyaguchi, diretor das operações japonesas da Kraken.

A Mt. Gox, que já respondeu por 80 por cento das negociações operações globais de bitcoin, entrou com pedido de falência em fevereiro em Tóquio depois de perder 750 mil bitcoins de seus usuários e 100 mil próprios. Mark Karpeles, francês de 28 anos que preside da Mt. Gox, culpou hackers pelas perdas.

Os fundos perdidos eram equivalentes a 480 milhões de dólares na época do pedido de falência. A Mt. Gox também disse que 28 milhões de dólares estavam "desaparecidos" de suas contas bancárias no Japão.

Karpeles disse mais tarde ter recuperado 200 mil bitcoins perdidos.

O colapso da Mt. Gox foi um revés para uma moeda de cinco anos de idade que seus defensores veem como uma alternativa ainda em desenvolvimento ao dinheiro tradicional.

Kraken, uma bolsa de bitcoin com sede em San Francisco, anunciou em outubro que estava lançando negociações de bitcoin e ienes, dizendo que era a única grande bolsa a oferecer um serviço de ordem especializado em bitcoin/ienes.

(Por Teppei Kasai)