Bolsa sobe e dólar tem queda forte

Depois de fechar a semana passada em clima de cautela , a Bovespa deu uma arrancada nesta Quarta-Feira de Cinzas, subindo 2,17% e retornando aos 67 mil pontos (67.284). Cresceu a percepção de que a situação está relativamente controlada na Grécia e dados favoráveis nos EUA também ajudaram alavancar o desempenho positivo da Bolsa brasileira. A ata do Federal Reserve, divulgada no final do dia, revelou maior confiança de seus membros na recuperação econômica e discussões sobre estratégias de saída dos estímulos de liquidez, e não alterou a trajetória das bolsas norte-americanas, que encerraram com avanços moderados. Antes do anúncio do documento, as europeias já tinham fechado com ganhos mais fortes. No campo doméstico, o dólar no balcão cedeu 1,99% ante o real, terminando na mínima, a R$ 1,8260, descolado do comportamento registrado no exterior. O mercado fez ajustes à forte alta do euro na véspera, mas o volume negociado foi fraco. Os juros futuros ficaram perto dos níveis da sessão anterior, sem grande disposição dos investidores para maiores riscos. O contrato com vencimento em janeiro de 2011 ficou estável em 10,24%.