Bolsa sobe e retoma 67 mil pontos

A Bovespa teve, ontem, um pregão insosso, de volume mais fraco e sem tendência. Apenas perto da hora final, com a ligeira melhora das Bolsas norte-americanas, exibiu mais vigor e renovou as máximas do dia. O Ibovespa subiu 0,82%, na maior pontuação da quinta-feira, aos 67.836,08 pontos (nível mais alto desde os 68.200,07 pontos de 20 de janeiro deste ano). Pesaram negativamente o aumento dos pedidos de auxílio-desemprego e o índice de preços ao produtor (PPI) nos Estados Unidos. Os pedidos de auxílio-desemprego subiram 31 mil na semana até 13 de fevereiro, acima da alta de 5 mil estimada pelos economistas. Já o PPI avançou 1,4% em janeiro ante dezembro (a aposta era de um aumento de 0,9%). O mercado de câmbio operou descolado do exterior em meio a um movimento de alocação de recursos de estrangeiros para a bolsa. O dólar balcão recuou 0,22%, para R$ 1,8220. Foi o 2º dia consecutivo de baixa, com perda acumulada de 2,20%. Os juros terminaram perto da estabilidade, após reagirem em alta ao número recorde do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para meses de janeiro. A taxa de janeiro de 2011 ficou em 10,27%.