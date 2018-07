Bolsa Universidade, de SP, recebe inscrições até quarta

O Bolsa Universidade faz parte do programa Escola da Família, que oferece nos finais de semana atividades educativas e recreativas a comunidades vizinhas às escolas públicas. O objetivo do governo é tirar as crianças das ruas e do ambiente de violência em que vive parcela dos jovens paulistas. Os bolsistas são treinados por profissionais e cumprem carga horária de 12 horas por fim de semana.

De acordo com dados da Secretaria da Educação, cerca de 11 mil jovens universitários paulistas já dedicam seus finais de semana ao Escola da Família e, em contrapartida, têm seus estudos custeados em convênio com 223 instituições particulares de ensino superior. "A medida contribui para ampliar as oportunidades e democratizar o acesso ao ensino superior", resume o secretário da Educação, Paulo Renato Souza.