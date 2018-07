Bolsa vai financiar estudo sobre Abrolhos O diretor no Brasil do programa marinho da organização não governamental Conservação Internacional (CI), Guilherme Dutra, conseguiu uma bolsa de pesquisa Pew Fellowship 2012 para Conservação Marinha. O projeto proposto pelo biólogo marinho apoiará a expansão da rede de áreas marinhas protegidas em Abrolhos, o que poderá criar a maior rede de áreas protegidas do Atlântico Sul. O programa oferece aos beneficiários US$ 150 mil para pesquisas científicas ou projeto de conservação.