Bolsas asiáticas têm recepção dividida a acordo sobre Grécia

A reação dos mercados de ações e de commodities à aprovação do resgate de 130 bilhões de euros para a Grécia, com condições estritas, foi mista.

O acordo vai permitir a Atenas lançar um swap de bônus com investidores privados para ajudar a reduzir e reestruturar as dívidas, mas analistas alertaram que o acordo pode apenas postergar um default em alguns poucos meses.

O índice de ações MCSI Ásia-Pacífico, que exclui ações do Japão, exibia queda de 0,1 por cento, enquanto o indicador Nikkei da Bolsa de Tóquio caiu 0,23 por cento.

Ambos os índices vêm apresentando força em 2012, com o MSCI acumulando ganhos de 13,5 por cento e o Nikkei alta de 12 por cento até agora no ano, acima da valorização de 8 por cento do norte-americano Standard & Poor's 500.

O índice da Bolsa de Seul encerrou com oscilação negativa de 0,03 por cento e o de Taiwan caiu 0,42 por cento.

Na China, o índice referencial de Xangai subiu 0,75 por cento. Em Hong Kong, o principal índice subiu 0,25 por cento. Nos dois casos, os mercados foram impulsionados pelo desempenho de ações do setor financeiro.