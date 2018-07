Bolsas assumem compromisso com sustentabilidade

A intenção é que essas Bolsas sejam as signatárias fundadoras do pacto dentro do Diálogo Global de Bolsas Sustentáveis e que consigam encorajar novas adesões durante o encontro da Federação Mundial de Bolsas de Valores (WFE, na sigla em inglês), no segundo semestre.

O secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), Supachay Panitchpakdi, destaca a importância de mobilizar todos os "stakeholders" (agentes de mercado) para atingir o desenvolvimento sustentável. A Unctad aposta que as bolsas de valores possam ter um papel importante nesse processo por manter estreitas relações com investidores, companhias abertas e reguladores.

Panitchpakdi afirma que seguir esses princípios pode trazer custos no curto prazo às empresas, mas no longo prazo significará valor para as companhias. "Alguns dos maiores fundos de pensão do mundo já têm mais de 50% de seus investimentos de longo prazo em empresas que adotam práticas sustentáveis." Ele cita um relatório recente do Deutsch Bank, que aponta que companhias que adotam princípios de governança ambiental e social (ESG) já têm apresentado melhores resultados.

O secretário-geral da Unctad acredita que a crise fiscal na Europa é uma prova da importância da busca por práticas responsáveis, não só no setor privado como também pelos governos. A assinatura do compromisso deve ser endereçada a líderes governamentais que participam da Rio+20.

Para o diretor da divisão de Investimento e Empresas da Unctad, James Zhan, "é uma mensagem importante para os governos de que as empresas e as bolsas já estão se comprometendo de alguma forma com a sustentabilidade".