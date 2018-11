Bolsas da Ásia fecham sem tendência, setor de energia sobe

O pregão, no entanto, foi fraco, com a proximidade do fim do ano.

O índice MSCI de bolsas da região Ásia-Pacifíco com exceção do Japão subia 0,22 por cento pela manhã.

Em TÓQUIO, o Nikkei caiu 0,23 por cento, para 10.346 pontos, por comentários pessimistas do primeiro-ministro sobre a economia.

O governo do Japão reduziu sua visão sobre as exportações e a confiança do empresário, devido a uma desaceleração da economia da Ásia e à alta do iene.

Em XANGAI, houve queda de 0,90 por cento, para 2.877 pontos, com as ações do setor imobiliário sendo vendidas após as fortes altas recentes.

Em HONG KONG, o mercado avançou 0,22 por cento, para 23.045 pontos, com ganhos do setor de energia em meio à alta dos preços das commodities.

Na COREIA DO SUL houve leve ganho de 0,05 por cento, para 2.038 pontos. A bolsa de CINGAPURA subiu 0,14 por cento, para 3.144 pontos, e a de TAIWAN, 0,37 por cento, para 8.860 pontos.

Em SIDNEY, a alta foi de 0,14 por cento, para 4.778 pontos, maior nível em uma semana, também estimulada pelos papeis de energia.