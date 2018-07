Bolsas da Europa fecham no menor nível em 2 semanas As bolsas de valores da Europa fecharam no menor patamar das últimas duas semanas nesta quinta-feira, após um pregão volátil, com dúvidas sobre se a cúpula da União Europeia acontecerá no domingo, ofuscando notícias de que o fundo de resgate da região poderá comprar bônus no mercado secundário.