Bolsas de valores devem continuar abertas durante crise, defende WFE A Federação Mundial de Bolsas (WFE na sigla em inglês) disse que as bolsas de valores devem permanecer abertas durante a crise financeira, rejeitando pedidos para que os negócios fossem suspensos em meio à piora da turbulência do mercado. "Os líderes mundiais de bolsas de valores reafirmaram fortemente o princípio de que negociações com ações, e relacionadas a ações, devem continuar abertas durante este período", disse a WFE em um comunicado neste domingo, depois de uma reunião feita em Milão. Massimo Capuano, presidente do WFE e executivo-chefe da bolsa italiana, disse: "Nós encorajamos reguladores globais a reconhecer os benefícios testados ao longo do tempo, de transparência, regulamentação balanceada e clareza de contrapartidas em mercados de valores". O WFE disse que as bolsas devem continuar a funcionar devidamente durante a crise para disseminar preços, oferecer transparência de preços e fornecer liquidez para investidores. A WFE é uma organização que reúne 56 das principais bolsas de valores do mundo, e o comunicado foi assinado por executivos da NYSE Euronext, Nasdaq OMX Group London Stock Exchange e pelas principais bolsas em Shangai, Tóquio, e de outros lugares. (Reportagem de Steve Slater)