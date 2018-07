Bolsas dos EUA caem e encerram pior semana em um ano

O índice Dow Jones recuou 0,79 por cento, a 12.143 pontos. O Standard & Poor's 500 teve desvalorização de 0,65 por cento, a 1.292 pontos. O Nasdaq caiu 0,36 por cento, a 2.756 pontos.

No acumulado de julho, Dow Jones e S&P 500 recuaram 2,2 por cento, e o Nasdaq teve desvalorização de 0,6 por cento.

O S&P 500 sofreu perdas todos os dias da semana e acumulou queda de 3,9 por cento no período, conforme autoridades políticas dos EUA fracassaram em chegar a um acordo para elevar o limite nacional de financiamentos, que será atingido na terça-feira. Investidores também se preocupam com a probabilidade de um rebaixamento na nota do crédito do país.

O índice de volatilidade CBOE, termômetro do nervosismo no mercado, fechou em alta superior a 6 por cento, avançando 9 por cento na máxima do dia, para o nível mais alto desde meados de março.

A vice-presidente de investimentos da Calvert Investment Management, Natalie Trunow, disse que os investidores estão tomando uma postura mais defensiva.

"É frustrante para investidores e para os cidadãos norte-americanos ver isto acontecer desta forma", disse. "De um ponto de vista geral de alocação de ativos, em um ambiente como esse, você vê maiores movimentações para dinheiro vivo e refúgios seguros".

Uma segunda tentativa de votação na Câmara dos Deputados é aguardada para depois do fechamento do mercado nesta sexta-feira, após a modificação de um plano para a possível obtenção do apoio de parlamentares mais conservadores. O projeto, no entanto, tem poucas chances de aprovação no Senado.