Bolsas dos EUA desabam com rejeição de plano pela Câmara O índice Dow Jones mergulhou nesta segunda-feira na maior queda em pontos da história em um único dia, após os parlamentares norte-americanos rejeitarem inesperadamente o plano de resgate de 700 bilhões de dólares, assustando os investidores que diziam que o pacote era essencial para interromper o derretimento do mercado global. De acordo com dados preliminares, o índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, desabou 6,98 por cento, para 10.365 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq derreteu 9,14 por cento, para 1.983 pontos. O índice Standard & Poor's 500 despencou 8,79 por cento, para 1.106 pontos. (Reportagem de Kristina Cooke)