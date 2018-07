Bolsas dos EUA fecham em alta por expectativa de recuperação Os mercados de ações norte-americanos fecharam a primeira sessão de 2009 com forte valorização na sexta-feira, com investidores apostando na recuperação da economia global, depois do ano desastroso em 2008. Analistas disseram que investidores parecem descontar dados econômicos ruins, incluindo os números que indicaram forte contração na atividade manufatureira dos Estados Unidos, antecipando uma recuperação na segunda metade de 2009. Estas expectativas ajudaram a puxar os índices para os seus maiores níveis desde o início de novembro, apesar do volume de negócios ainda ser fraco, refletindo o feriado de Ano Novo e o final de semana. O índice Dow Jones subiu 2,88 por cento, para 9.029 pontos. O Standard & Poor's 500 avançou 3,08 por cento, para 931 pontos. E o Nasdaq teve ganho de 3,5 por cento, a 1.632 pontos. Analistas ainda alertaram que o fraco volume pode ter exacerbado a oscilação no mercado. O mercado ignorou o relatório do Instituto de Gestão e Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) que apontou o menor nível de atividade manufatureira em 28 anos, mostrando uma contração mais severa que os analistas esperavam. As ações da Chevron estavam entre os maiores ganhos do Dow Jones, à medida que os preços do petróleo avançaram em meio a tensões entre Rússia e Ucrânia e a violência no Oriente Médio. (Reportagem de Chuck Mikolajczak)