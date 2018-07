Bolsas dos EUA recuam por decepção com plano de Sarkozy e Merkel

O índice Dow Jones, referência da Bolsa de Nova York, recuou 0,67 por cento, para 11.405 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 1,24 por cento, para 2.523 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve desvalorização de 0,97 por cento, para 1.192 pontos.

Esforços para conter a crise da dívida europeia têm se mostrado ineficientes, o que se tornou um dos principais fatores por trás do declínio do mercado nas últimas semanas.

As bolsas não conseguiram subir nesta terça-feira apesar da divulgação de resultados positivos de empresas e da decisão da agência de classificação de risco Fitch de reafirmar a nota¬de crédito "AAA" dos EUA.

A chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Nicolas Sarkozy, detalharam planos para uma integração maior da zona do euro, mas não incluiram o aumento do fundo de resgate da zona do euro nem a venda de títulos da dívida europeia.

"O mercado queria ver ao menos algum movimento para frente, algo concreto saindo do encontro que desse suporte ao mercado, em oposição ao que atualmente o puxa para baixo", disse o estrategista de mercado da Cantor Fitzgerald Marc Pado, em San Francisco.

O setor financeiro, visto como vulnerável a uma crise fiscal europeia, ampliou a recente desvalorização e registrou a pior performance no S&P 500. O componente do setor financeiro do S&P recuou 1,9 por cento.

Merkel e Sarkozy afirmaram que vão propor um imposto sobre as operações financeiras, o que afetou papéis de operadoras de bolsas. A ação da NYSE Euronext despencou 8,4 por cento, pior desempenho no S&P 500.