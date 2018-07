Bolsas dos EUA saltam 11% com pacotes de resgate de bancos Wall Street se recuperou da sua pior semana com uma alta recorde diária em pontos nesta segunda-feira, após países em todo mundo sinalizarem que irão inundar de capital os bancos atingidos pela crise para impulsionar o sistema financeiros global. De acordo com dados preliminares, o índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, saltou 11,08 por cento, para 9.387 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq disparou 11,81 por cento, para 1.844 pontos. O índice Standard & Poor's 500 decolou 11,58 por cento, para 1.003 pontos. (Reportagem de Leah Schnurr)