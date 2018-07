Bolsas em Wall Street recuam com temores de recessão Os principais índices de ações norte-americanos caíram nesta sexta-feira, com a fraqueza das ações de manufatureiros e de financeiras após dados desanimadores sobre a confiança do consumidor e sobre o setor de construção. Mas os acumulados na semana foram positivos e o índice Dow conseguiu quebrar uma sequência desastrosa de três quedas semanais consecutivas com a melhor semana em 5 anos e meio. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 1,41 por cento, para 8.852 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,37 por cento, para 1.711 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve desvalorização de 0,62 por cento, para 940 pontos. Na semana, o Dow subiu 4,75 por cento, enquanto o S&P 500 avançou 4,6 por cento, fechando sua melhor semana desde fevereiro. O Nasdaq teve alta de 4,1 por cento na semana, o melhor resultado desde o início de agosto. Em uma semana marcada pela extrema volatilidade, a sessão desta sexta-feira não foi diferente, com as ações oscilando fortemente. Uma forte recuperação no final da tarde foi apagada na última hora de negócios à medida que as incertezas dominaram o cenário antes do fim de semana. A Caterpillar e a United Technologies derrubaram o Dow, após um relatório mostrando que as construções de novas moradias recuaram para o menor patamar em 17 anos e meio aumentos os temores de recessões. A Honeywell International cortou a sua previsão de lucro para o quatro trimestre e afirmou que está se preparando para "condições de recessão" nos Estados Unidos e na Europa no próximo ano. Varejistas como a Wal-Mart caíram depois de um relatório sobre a confiança do consumidor da Reuters e da Universidade de Michigan mostrar a pior queda mensal já registrada em outubro. Uma alta nas ações energéticas perdeu fôlego no final do dia com os preços do petróleo fechando bem abaixo das máximas da sessão.