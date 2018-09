Bolsas europeias sobem por Fed e resultados corporativos

O FTSEurofirst 300, principal índice com ações da Europa, teve alta de 1,42 por cento, para 1.086 pontos, o maior nível de fechamento desde 20 de setembro. O pregão foi interrompido por problemas técnicos. O fechamento dos mercados chegou a ser projetado para terminar 25 minutos adiante, mas a direção da Euronext voltou atrás.

As mineradoras figuraram entre as líderes de ganhos, com o índice STOXX Europe 600 de matérias-primas subindo 3,37 por cento. BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto, Xstrata e ENRC subiram entre 1,8 e 5,4 por cento.

"Foi outro dia de ganhos enquanto o mercado se embriaga com a história do 'quantitative easing parte 2'. O otimismo foi suportado por um excelente começo da temporada de resultados corporativos do terceiro trimestre nos EUA", disse Angus Campbell, chefe da área de vendas da Capital Spreads.

Nos EUA, o banco JPMorgan Chase reportou um aumento de 23 por cento no lucro trimestral, superando as expectativas.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 1,51 por cento, a 5.747 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 2,06 por cento, para 6.434 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 2,12 por cento, para 3.828 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib encerrou em alta de 1,90 por cento, a 21.145 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou valorização de 2,05 por cento, para 10.866 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 teve ganho de 1 por cento, para 7.772 pontos.

(Reportagem de Atul Prakash)