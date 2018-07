Bolsas na Europa sobem com bancos britânicos; Barclays lidera

As ações do Barclays dispararam 8,6 por cento para a máxima em dois anos, após a nova diretoria do banco informar que cortará empregos e reduzirá a divisão de banco de investimentos para economizar 1,7 bilhão de libras (2,66 bilhões de dólares) em custos anuais.

Os bancos britânicos rivais Royal Bank of Scotland e Lloyds Banking Group viram suas ações ganharem 4,08 e 5,12 por cento, respectivamente, diante de especulações de que poderiam seguir os passos do Barclays.

Eles foram as principais altas dentro do índice europeu FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações do continente e fechou em alta de 0,62 por cento, aos 1.161,46 pontos.

"Após a notícia do Barclays, vimos muita gente apostando no Lloyds e no Royal Bank of Scotland", disse o operador sênior Will Hedden, da IG.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,98 por cento, a 6.338,38 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,35 por cento, para 7.660,19 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,99 por cento, para 3.686,58 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,69 por cento, para 16.644,45 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 avançou 1,93 por cento, para 8.234,7 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 encerrou em alta de 0,68 por cento, para 6.201,72 pontos.

(Por Francesco Canepa)