Bolsas sobem nos EUA após decisão do Fed e resultados da Apple

As ações da Apple impulsionaram os ganhos na Nasdaq para 1 por cento. As ações da fabricante do iPhone e do iPad atingiram um recorde, tornando-se a companhia mais valorizada do mercado norte-americano em termos de capitalização de mercado. A Apple encerrou o pregão com alta de 6,2 por cento, a 446,66 dólares.

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,66 por cento, para 12.758 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 subiu 0,87 por cento e encerrou a 1.326 pontos. O Nasdaq teve alta de 1,14 por cento, para 2.818 pontos.

O movimento de compras ocorreu após o Federal Reserve afirmar que iria manter as taxas de juros perto de zero até pelo menos 2014, o que foi além do que muitos investidores anteciparam. As ações foram vistas como um sinal do compromisso do banco central para impulsionar uma lenta recuperação da economia.

"O que surpreendeu o mercado foi obviamente o fato de que vão manter as taxas baixas por um longo prazo," disse John Canally, estrategista de investimentos na LPL Financial, em Boston.

O Fed também deu um passo histórico ao definir uma meta de inflação de 2 por cento, o que leva o banco central dos Estados Unidos a ficar em linha com muitos outros bancos centrais do mundo que usam uma política explícita de referência.

A Apple foi destaque entre as ações no que tem sido uma temporada de resultados sem brilho. Até agora, 57 por cento dos resultados das empresas têm batido previsões, enquanto que nesta mesma fase em temporadas anteriores a taxa era, em média, 70 por cento.