Bolsas sobem nos EUA pela 6a semana por esperança com a economia

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, teve variação positiva de 0,07 por cento, aos 8.131 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq registrou leve alta de 0,16 por cento, a 1.673 pontos. O índice Standard & Poor's 500 avançou 0,50 por cento, para 869 pontos.

A confiança do consumidor dos Estados Unidos recuperou-se em abril e atingiu o maior nível desde setembro, antes de os investidores terem entrado em pânico com o colapso do Lehman Brothers e com o sistema bancário global perto de uma implosão.

A pesquisa Reuters/Universidade de Michigan apontou que a leitura preliminar do índice de confiança do consumidor subiu para 61,9, ante 57,3 em março, registrando o maior nível desde a leitura de 70,3 em setembro.

No front corporativo, tanto a GE quanto o Citigroup reportaram resultados melhores que o esperado, levantando os mercados, e as ações de bancos tiveram rali, à medida que investidores apostaram que os papéis de outras instituições financeiras possam seguir em alta com mais notícias mostrando que o setor pode estar a caminho de alguma estabilidade.

Entre os bancos, as ações do Bank of America, por conta dos resultados trimestrais divulgados na segunda-feira, subiram 2,5 por cento, para 10,60 dólares. O índice de bancos KBW avançou 3,4 por cento e encerrou num nível que representa mais que o dobro do registrado desde as baixas de março. Os papéis da GE ganharam quase 1 por cento, a 12,39 dólares.

"A taxa de desaceleração da economia está diminuindo", disse David Lutz, diretor de gerência de operações na Stifel Nicolaus Capital Markets em Baltimore.

"De um ponto de vista macroeconômico, a razão para muito dessa melhora é justamente o fato de nós continuarmos a ter dados mostrando que as coisas estão começando a funcionar muito bem nos mercados de crédito."

As altas fizeram o S&P 500 registrar o mais longo período semanal de ganhos desde a primavera de 2007 e somou-se à mais forte recuperação do índice desde a queda dos mercados acionários em direção às mínimas de fechamento em 12 anos, no início do mês passado.

Na semana, o S&P 500 avançou 1,5 por cento, o índice Dow Jones teve variação positiva de 0,6 por cento, e o Nasdaq ganhou 1,2 por cento.