Bolsas têm queda generalizada

Um dado fraco do mercado imobiliário nos EUA forneceu ontem a senha para que as Bolsas dessem sequência à realização de lucros e fechassem no vermelho, em meio ao forte declínio das commodities. A queda de 2,7% nas vendas de imóveis usados nos EUA em agosto frustrou as expectativas de expansão de 2,9%, após quatro meses seguidos de avanço. O indicador se sobrepôs à redução inesperada dos pedidos de auxílio-desemprego na última semana e levou à reflexão sobre se o otimismo recente com a recuperação da economia do país terá realmente sustentação nos próximos números. Outro alerta veio do comportamento do petróleo, cujos preços foram derrubados ao menor nível em nove semanas na Nymex. Em Nova York, o Dow Jones caiu 0,42% e o S&P 500, 0,45%. No Brasil, o Ibovespa recuou (-0,74%), mas conseguiu encerrar no patamar de 60 mil pontos, aos 60.046,28 pontos. A cautela externa fortaleceu o dólar ante seus pares e, no Brasil, a moeda americana subiu 0,95%, a R$ 1,804. Nos juros, a correção de baixa pela manhã mudou de rumo à tarde e as taxas subiram, em meio a elevado volume de negócios. O contrato de janeiro de 2011 fechou a 10,23%.

FRASE

José Marcio Camargo

Economista da Opus Gestão de Recursos ao AE Broadcast ao Vivo

''Excesso de demanda do setor de serviços deve pressionar a inflação no 1º semestre de 2010, o que deve levar ao encolhimento do crédito''