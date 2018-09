Bolshoi contrata principal bailarino do American Ballet Theatre

O principal bailarino do American Ballet Theatre, David Hallberg, de 29 anos, continuará trabalhando para a companhia com sede em Nova York e também vai se apresentar na nova temporada do Bolshoi.

"Estou percebendo que o talento está voltando (à Rússia)", disse à Reuters o diretor-geral do Bolshoi, Anatoly Iksanov.

"Considerando que o Balé Bolshoi é uma das principais trupes do mundo, estou muito feliz em dizer que David Hallberg, a estrela do American Ballet Theatre, une-se a nós em 22 de setembro", disse ele.

Durante a era soviética, alguns dos melhores bailarinos da Rússia partiram para a Europa e os EUA, começando com a deserção de Rudolf Nureyev, há 50 anos. Mikhail Baryshnikov veio em seguida, assumindo o cargo de diretor artístico do American Ballet Theatre.