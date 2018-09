Bolsistas de cursos integrais pedem reajuste de valor A carência de verba para auxílio estudantil afeta também quem conta com bolsas do ProUni. Rogério Costa, do nono período de Medicina em Juiz de Fora, não pode trabalhar por causa das exigências do curso e recebe do governo federal uma Bolsa Permanência de R$ 300. "Cheguei a passar fome, já fui despejado por atrasar pagamento. Na Medicina há livros que custam R$ 500", relata. "O valor nunca foi reajustado e todo início de semestre o pagamento atrasa."