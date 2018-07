Bolsonaro vai ao STF contra o programa Mais Médicos O deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que suspenda a medida provisória (MP) que criou o programa Mais Médicos. Na ação, protocolada no STF, o parlamentar faz uma série de críticas à MP. Ele diz que a proposta tratou apenas do trabalho dos médicos, desconsiderando que o atendimento a pacientes envolve profissionais de múltiplas áreas. Outro problema, segundo Bolsonaro, é que um programa complexo como esse deveria ter sido amplamente discutido com os profissionais de saúde. Além disso, ele contestou a possibilidade de não exigência da revalidação do diploma para que um estrangeiro exerça a profissão no Brasil.