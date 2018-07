Bolt ganha Laureus de atleta do ano pela 3a vez; Daniel Dias vence pelo Brasil

Na primeira vez que a premiação considerada o Oscar do esporte foi realizada no Brasil, o atleta paralímpico Daniel Dias foi o único vencedor brasileiro, repetindo a conquista de 2009, depois das seis medalhas de ouro conseguidas nos Jogos de Londres.

"Eu queria fazer história e consegui conquistar as medalhas e entrar para a história do esporte brasileiro e mundial", disse o nadador paralímpico, que além das medalhas quebrou seis recordes mundiais, após receber o prêmio.

"É difícil falar o significado de chegar ao ponto que cheguei, mas sei que tenho muito a dar ao esporte ainda."

O Brasil também estava representado na premiação por Neymar, mas o jogador foi desbancado na categoria evolução do ano pelo tenista britânico Andy Murray, que em 2012 venceu o primeiro título de Grand Slam na carreira, o Aberto dos EUA, além de um ouro e uma prata na Olimpíada em casa.

Bolt, que não compareceu ao evento realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, venceu em Londres os 100m, 200m e o revezamento 4x100m, repetindo o desempenho fantástico obtido quatro anos antes, nos Jogos de Pequim.

O recordista mundial também ganhou o Laureus em 2009 e 2010.

Para ganhar o prêmio, Bolt superou o nadador norte-americano Michael Phelps, que ganhou quatro medalhas de ouro e duas de prata nos Jogos de Londres, tornando-se o maior vencedor olímpico de todos os tempos.

Phelps recebeu um prêmio Laureus novo, pela conquista excepcional em sua carreira. O nadador veio ao Rio de Janeiro para a premiação, e horas antes do evento participou de uma aula de natação para crianças de um projeto social esportivo na favela da Rocinha.

"Não há nada mais especial do que estar com crianças e ver os sorrisos em seus rostos. Espero estar envolvido com o esporte pelo resto da minha vida", disse Phelps na premiação.

Os outros indicados ao prêmio de atleta masculino do ano eram os britânicos campeões olímpicos Mo Farah (atletismo) e Bradley Wiggins (ciclismo), o tricampeão mundial de F1 Sebastian Vettel e o atacante do Barcelona e da seleção argentina Lionel Messi.

A Grã-Bretanha tirou proveito da realização dos Jogos Olímpicos e ganhou três prêmios. Jessica Ennis (campeão olímpica do heptatlo) foi eleita a atleta mulher do ano e Sebastian Coe, presidente do comitê organizador dos Jogos de Londres, recebeu um prêmio especial por sua vida, enquanto Murray ganhou o prêmio de evolução.

O dominicano Felix Sánchez ganhou o prêmio de recuperação do ano, após conquistar o ouro nos 400 metros com barreira em Londres oito anos após ganhar o título olímpico da prova pela primeira vez em Atenas-2004.

O prêmio de esportes ação foi para o austríaco Felix Baumagartner, que tornou-se o primeiro homem a romper a barreira do som em um salto livre ao pular de um balão na estratosfera, a 39 quilômetros de altitude.

O prêmio Laureus é considerado o Oscar do esporte, premiando os principais atletas masculinos e femininos do mundo anualmente. Os vencedores são eleitos pelos 46 membros da academia do Laureus.

(Por Pedro Fonseca)