Bolt repete feito de Carl Lewis e bate outro recorde

O jamaicano Usain Bolt confirmou o título de homem mais rápido do mundo e voltou a assombrar o público no Estádio Nacional de Pequim (o Ninho de Pássaro) ao quebrar o recorde mundial e conquistar a medalha de ouro na prova dos 200m rasos dos Jogos Olímpicos. Com o resultado, Bolt é o primeiro velocista a ganhar a medalha de ouro nos 100m e nos 200m em uma mesma Olimpíada desde o americano Carl Lewis, em Los Angeles-1984. O jamaicano venceu a prova com o tempo de 19s30, superando em dois centésimos de segundo o recorde mundial que havia sido estabelecido pelo americano Michael Johnson em Atlanta-1996. "A sensação é ótima", disse Bolt à BBC, após a prova. "Isso é um sonho que se torna realidade." "Eu disse para todo mundo que deixaria tudo o que eu tinha na pista, e fiz isso", acrescentou o velocista. "Provei que sou um verdadeiro campeão e que, com trabalho duro, tudo é possível." A medalha de prata nos 200m foi para Churandy Martina, das Antilhas Holandesas, e o bronze ficou com o americano Shawn Crawford, vencedor da prova em Atenas-2004. O também americano Wallace Spearmon cruzou a linha de chegada na terceira posição, mas foi desclassificado por pisar fora de sua raia. Reggae Logo nos primeiros metros depois da largada, o jamaicano abriu vantagem em relação aos adversários. No trecho final da prova, a vitória de Bolt já era evidente, e a disputa do jamaicano era com o recorde mundial. A velocidade impressionante de Usain Bolt provocou um turbilhão de aplausos e manifestações de admiração no Ninho de Pássaro. Depois de permanecer deitado na pista por alguns segundos, Bolt se levantou para uma volta olímpica em que foi ovacionado pela platéia. Ao som de reggae nos alto-falantes do estádio, o jamaicano tirou as sapatilhas e, com a bandeira de seu país nas costas, arriscou alguns passos durante a comemoração. Em seguida, a música foi substituída por um Parabéns a Você - o homem mais rápido do mundo completa 22 anos de idade na sexta-feira. Especialidade Nos 100m rasos, a prova mais rápida dos Jogos Olímpicos, Bolt também conquistou a medalha de ouro em Pequim com um novo recorde mundial: 9s69. Apesar da façanha, o jamaicano insistia que sua especialidade era a prova dos 200m. Bolt só confirmou presença na disputa dos 100m quando chegou a Pequim. Bolt saiu de uma relativa obscuridade para se tornar um dos maiores nomes do atletismo ao bater pela primeira vez o recorde mundial dos 100m rasos (9s72) em Nova York, no final de maio. Era apenas a quinta vez que o jamaicano disputava a prova em uma competição oficial. Seis semanas depois, Bolt marcou o quinto tempo mais rápido da história nos 200m rasos (19s67). No Mundial de 2007, o jamaicano havia conquistado apenas a medalha de prata nos 200m rasos - atrás do americano Tyson Gay, que não obteve a classificação para a prova em Pequim. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.