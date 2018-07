Bom futebol do Santos já começa a render lucros

A Seara, empresa do ramo alimentício, é a primeira patrocinadora fixa do Santos até o fim do ano, a partir do clássico contra o Corinthians, dia 28, na Vila Belmiro. O contrato de dez meses é apenas para as mangas. O presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro disse, ontem, que o clube vai receber aproximadamente 90% do valor do patrocínio da Semp Toshiba (costas e peito), no ano passado, de R$ 4,8 milhões.

"Estamos negociando com três empresas o patrocínio das costas e peito e acredito que, na próxima semana, deveremos ter novidades", disse o dirigente. "A exposição do clube na mídia, em razão do momento brilhante, pode fazer com que outras empresas acordem."

Pelos cálculos, entre a exposição de logomarcas no peito, costas, mangas e calção, o clube deve ter receita de R$ 20 milhões em dez meses. Pelo espaço principal (peito e costas), já foram recusadas propostas de R$ 12 milhões e R$ 12,5 milhões. O clube pede R$ 15 milhões.

Além das negociações pelo uniforme, o Santos tenta encontrar parceiros para ajudar a pagar o salário de R$ 1 milhão de Robinho. Pelo planejamento inicial, o clube arcaria com R$ 150 mil mensais e os parceiros com o restante, em troca da imagem do jogador. Com os patrocínios pontuais na camisa no clássico contra o São Paulo e contra o Rio Claro, o clube arrecadou R$ 750 mil.

ROBINHO EM CAMPO

Amanhã à tarde, contra o Mirassol, Robinho pela primeira vez não vai ter a parceria de Paulo Henrique Ganso e Neymar, que forçaram o terceiro cartão amarelo na quinta-feira nos 6 a 3 sobre o Braganetino, pensando em enfrentar o Corinthians. Será dele a responsabilidade de comandar o time. No lugar de Neymar deve entrar Madson e, no de Paulo Henrique Ganso, o meia Marquinhos. Amanhã será o quarto jogo de Robinho após o retorno.

Está decidido que o atacante enfrentará o Naviraiense, no Estádio Morenão, no Mato Grosso do Sul, quarta-feira, pela Copa do Brasil.