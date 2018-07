Bom Gosto compra empresa de SC e briga pelo segundo lugar em leite

Com 24 unidades industriais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Mato Grosso do Sul, a Bom Gosto já deve faturar R$ 1,5 bilhão neste ano - no começo da década, era um negócio de apenas R$ 5 milhões de receita. Em 2009, a Bom Gosto, que tem como sócio o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), assumiu as operações da unidade industrial da Parmalat em Garanhuns (PE) e, recentemente, adquiriu a fábrica da Nestlé em Barra Mansa (RJ).

Em 2010, o laticínio prevê chegar a um faturamento de R$ 2,3 bilhões. Mas apenas uma parte desse valor se deve à nova aquisição - a Cedrense faturou R$ 210 milhões no ano passado. A companhia vai inaugurar em dezembro uma fábrica de leite em pó para processar 600 mil litros por dia em Tapejara, cidade gaúcha onde nasceu a Bom Gosto. No próximo ano, pretende retomar um projeto da Cedrense, que deve dobrar a capacidade do laticínio catarinense. Desde o ano passado, a empresa também constrói uma fábrica no Uruguai, que será voltada para exportação.

A compra da Cedrense é importante para o projeto de diversificação da Bom Gosto. Até a fusão com a paranaense Líder, ocorrida há um ano, a empresa de Zanatta era muito concentrada no negócio de leite longa vida (caixinha), que é mais vulnerável às oscilações da economia e de menor margem de lucro. Segundo Zanatta, 80% da produção da Cedrense é de queijos. A empresa também fabrica achocolatados, creme de leite, nata em pote, manteiga e requeijão.