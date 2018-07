Bom preparo garante resultado satisfatório

O lote campeão na etapa de Colatina (ES), do Circuito Boi Verde de Julgamento de Carcaças, realizada nos dias 28 e 29 de maio, é oriundo da Fazenda Horizonte. Localizada na cidade de Pinheiros (ES), a propriedade pertence ao grupo Heringer, do empresário Dalton Dias Heringer. O grupo atualmente possui 15 fazendas no País e um plantel com 20 mil animais. Conforme o gerente pecuário do grupo, Victor Paulo Miranda, a etapa de Colatina foi muito boa. "As etapas estão ficando cada vez mais apertadas. Os pecuaristas estão se preparando cada vez melhor para participar do Circuito Boi Verde", afirmou. BOM PREPARO Miranda ressaltou que, para ter um bom resultado, seja no campeonato ou no mercado, é preciso preparar-se antecipadamente. "Selecionar com antecedência, fazer acompanhamento sanitário e uma boa mineralização é imprescindível para se tornar um campeão." O diferencial da fazenda é a pastagem 100% adubada e a taxa de lotação em torno de 2,5 cabeças/hectare. Todo o rebanho é fruto de inseminação artificial. Heringer trabalha também com animais de elite e participa dos julgamentos realizados em exposições ranqueadas pela Nelore do Brasil por todo o País.