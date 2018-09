Bomba artesanal é jogada em agência bancária no Rio

As portas de vidro de uma agência do Banco do Brasil foram totalmente destruídas na madrugada desta quinta-feira, 20, após o local ser atacado por bandidos. A agência fica no bairro do Catete, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo informações do boletim de ocorrência, criminosos jogaram uma bomba de fabricação caseira contra a agência, na Rua do Catete, por volta das 3 horas. Um vigia do banco que estava no local não se feriu. A polícia acredita ser um caso de vandalismo, pois nada foi roubado da agência.