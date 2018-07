Bomba atinge maior banco da Somália após ameaça militante

A explosão em frente ao banco Dahabshiil, em Mogadíscio, destruiu as portas e espalhou detritos pelos arredores, segundo a polícia. O capitão da polícia Nur Hassan disse à Reuters que a bomba foi acionada por controle remoto e feriu dois seguranças.

Antes, membros do grupo islâmico Al Shabaab entraram em agências do Dahabshiil em áreas da Somália sob seu controle e exigiram o seu fechamento, acusando o banco de trabalhar para agências humanitárias estrangeiras que foram banidas desses territórios, segundo nota divulgada no site do grupo islâmico.

Um funcionário do Dahabshiil em Mogadíscio disse que "por sorte estava escuro, e os clientes não estavam por perto" na hora do atentado.

A segurança em Mogadíscio melhorou sensivelmente desde que a Al Shabaab fugiu da cidade, após uma ofensiva militar em agosto de 2011. Explosões e assassinatos, no entanto, continuam sendo frequentes.

A polícia disse que ainda identificou os responsáveis pelo ataque.

(Por Abdi Sheikh, com reportagem adicional de Feisal Omar)