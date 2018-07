Bomba caseira deixa 20 feridos no centro de SP Uma bomba de fabricação caseira explodiu no Largo do Arouche, no centro de São Paulo, junto a um grupo que comemorava a realização da Parada Gay na noite de ontem. Centenas de pessoas estavam no local, sendo que pelo menos 20 foram atingidas pelos estilhaços. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) socorreram as vítimas com ferimentos leves para cinco hospitais da região. O registro da ocorrência foi feito no 3º Distrito Policial (Campos Elísios).