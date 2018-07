Bomba caseira é desativada dentro de escola no DF O Batalhão de Operações Especiais (Bope) desativou uma bomba caseira na manhã de hoje no Centro de Ensino Darcy Ribeiro, na quadra 31 do Paranoá, em Brasília. Não houve feridos. A Polícia Militar foi acionada por volta das 10 horas para verificar uma denúncia de bomba deixada no banheiro da instituição. Uma equipe foi até o local e constatou que se tratava de um explosivo.