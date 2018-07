Bomba caseira explode em escola na zona leste de São Paulo

Uma bomba de fabricação caseira explodiu no início da manhã desta segunda-feira, 9, na Escola Estadual Benedita Ribas F. Silveira, no Parque São Jorge, zona leste de São Paulo. Acionado por volta das 7 horas, o Corpo de Bombeiros enviou duas equipes para o local. Ninguém ficou ferido e não houve danos ao imóvel, segundo informações da Defesa Civil. As aulas chegaram a ser suspensas temporariamente na unidade, segundo informações do telejornal SPTV, da Globo. Até o começo da tarde, a Secretaria de Estado da Educação não tinha informações sobre o caso. A Polícia Militar informou que ainda investiga o caso e, até a tarde, não havia efetuado nenhuma prisão.