Bomba da 2ª Guerra Mundial é encontrada na Inglaterra

Uma bomba da 2a Guerra Mundial foi descoberta na região de North Yorkshire, na Inglaterra.

A descoberta foi feita no domingo durante as escavações de um avião que caiu na área em 1940.

O explosivo de 225 quilos será detonado por uma equipe antibombas da polícia local.

Os policiais instalaram um cordão de isolamento de 500 metros na região.

Segundo um porta-voz da polícia, a bomba, no estado atual, não oferece perigo. Mas as autoridades locais pediram que a comunidade das vilas de Ebberston e Allerston, próximas do local, sejam evacuadas durante a explosão controlada, marcada para esta terça-feira.

"Pedimos aos membros do público que respeitem os cordões de isolamento colocados ao redor da área afetada para proteger a vida. A polícia alerta que aqueles que não respeitarem os cordões de segurança estão colocando sua vida em risco significativo, disse o diretor assistente da polícia, Steve Read.

Cerca de 1 mil pessoas moram na área afetada. Segundo a polícia, as equipes estão trabalhando para que a interrupção da rotina normal da região seja a mínima possível. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.