Bomba da polícia quebra vidro de entidade médica em SP Na manhã seguinte ao quarto e mais violento protesto contra o aumento das tarifas, ainda era possível ver marcas dos confrontos entre a Polícia Militar e os manifestantes nas ruas do centro da capital paulista. A sede do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), na Rua da Consolação, foi um dos prédios atingidos.