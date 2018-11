Bomba de uso do Exército é abandonada no Rio Um artefato sem carga explosiva foi encontrado nesta manhã em uma rua residencial de Copacabana, na zona sul do Rio. A bomba, de uso exclusivo do Exército, foi encontrada por moradores junto a uma árvore, em frente ao prédio de número 80, na Rua Anita Garibaldi, na região conhecida como Bairro Peixoto. Policiais militares isolaram o local e acionaram o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil, que recolheu o objeto.