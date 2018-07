Bomba explode em ambulância e fere um em São Paulo Uma pessoa ficou ferida na manhã de hoje após uma bomba caseira explodir dentro uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no bairro de Heliópolis, zona sul da cidade. O motorista da ambulância teve ferimentos leves, segundo informações de policiais do 95º Distrito Policial, onde foi registrada a ocorrência. O médico que também estava na ambulância não ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar, a ambulância deixou um paciente no Pronto-Socorro de Heliópolis por volta das 11 horas e retornava para a base do Samu quando parte da bomba explodiu. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram chamados, já que outra parte da bomba ficou intacta dentro da ambulância. A polícia ainda não tem informações de quem teria colocado o artefato dentro do veículo.