Bomba explode em galpão do Detran no RS Um bomba caseira explodiu ontem no depósito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, segundo a Brigada Militar (BM, a Polícia Militar gaúcha). O artefato e uma outra bomba, que não estourou, haviam sido deixadas no local. No galpão, são mantidos veículos apreendidos. Ninguém se feriu. A BM soube das bombas por meio de um morador da região, que ligou dizendo ter escutado um forte estrondo. Durante a madrugada, o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) conseguiu desativar o segundo artefato, que consistia em uma granada e duas pilhas colocadas num extintor. O responsável por colocar as bombas no depósito ainda não foi identificado.