Bomba explode em muro de presídio em Guarulhos-SP Uma bomba explodiu ao lado da muralha da Penitenciária Adriano Marrey II, na altura do km 13 da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta das 10 horas de hoje. Segundo primeiras informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), duas equipes foram acionadas mas não há informações sobre feridos. Segundo a Polícia Militar, os detentos deram início à rebelião e ainda não há informações sobre fuga de presos. Ainda de acordo com a PM, dois homens, que supostamente atiraram a bomba, estão escondidos no mato próximo ao presídio e estão sendo procurados pela polícia. Um helicóptero Águia, da PM, está no local ajudado nas buscas.