Bomba explode em padaria no RS e fere 3 pessoas A explosão de uma bomba feriu três pessoas dentro da padaria Roquete, no centro de Porto Alegre, na manhã de hoje. Duas mulheres e um homem foram levados ao Hospital de Pronto-Socorro, onde ficaram internados em estado regular. Cerca de 20 clientes e funcionários estavam no local. A maioria não precisou de atendimento médico. A Polícia Civil isolou a padaria para perícia. O trânsito da Avenida Independência, uma das mais movimentadas da cidade, teve de ser desviado. Houve congestionamentos em todas as ruas próximas. As primeiras investigações indicam que o explosivo foi deixado dentro de uma sacola, sobre uma mesa, por algum cliente de estabelecimento.