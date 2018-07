Bomba explode na sede da OAB no Rio Um artefato explodiu por volta das 15h50 desta quinta-feira na escadaria que liga o oitavo e o nono andares do prédio onde funciona a sede estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio, na avenida Marechal Câmara, no centro. Ninguém se feriu, mas a explosão causou pânico. Avaliação preliminar dos destroços indica que se tratava de uma bomba do tipo popularmente conhecido como "cabeça de nego".