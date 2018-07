Bomba explode no prédio da OAB no Rio Uma bomba do tipo popularmente chamado "cabeça de nego" explodiu por volta das 15h30 desta quinta-feira na escadaria entre o 8º e o 9º andar do prédio onde funciona a sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio, no centro. Ninguém se feriu, mas houve pânico e o prédio foi evacuado para uma varredura feita pelo Corpo de Bombeiros.