Bomba fere quatro pessoas em estrada no sudeste da Turquia

O carro das vítimas atingiu a bomba na estrada entre Sirnak e Cizre, uma cidade perto da fronteira da Turquia com o Iraque e a Síria. A polícia também encontrou uma bomba a ser acionada por controle remoto em outra estrada que segue ao norte do país, partindo de Sirnak, que foi destruída com uma explosão controlada.

Ataques a bomba nas estradas são comuns no sudeste, onde militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) têm travado uma insurgência separatista que já provocou a morte de mais de 40 mil pessoas desde que eclodiu em 1984.

No sábado, uma mulher-bomba matou três pessoas e feriu cerca de 20 em Bingol, uma cidade também na maioria curda do sudeste. A explosão ocorreu em uma casa de chá perto do escritório do partido governista AK na rua principal da cidade.

Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

Turquia, União Europeia e Estados Unidos, consideram o PKK como uma organização terrorista.

(Reportagem de Seltem Iyigun)