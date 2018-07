Bomba mata 7 em Oslo e homem abre fogo em acampamento

Uma testemunha disse ter visto 20 mortos no acampamento, mas a polícia não confirmou as mortes na ilha.

"Eu vi com os meus próprios olhos pelo menos 20 pessoas mortas caídas na água", disse Andre Skeie, de 26 anos, à Reuters por telefone. Ele contou que foi à ilha de Utoeya com seu próprio barco para ajudar a retirar as pessoas do local após o ataque.

A polícia disse que acredita numa ligação entre a explosão e o tiroteio no acampamento juvenil do Partido Trabalhista nos subúrbios de Oslo. Uma pessoa foi detida no acampamento, segundo a emissora estatal norueguesa.

Apesar de a explosão desta sexta ter ocorrido no centro político do pequeno país nórdico, o premiê Jens Stoltenberg estava em um local seguro.

A explosão destruiu janelas do prédio do primeiro-ministro e danificou as sedes dos ministérios das Finanças e do Petróleo, espalhando vidro e destroços pelas ruas do centro da cidade.

Ninguém assumiu a responsabilidade pelo incidente.

"Isso é muito grave", disse Stoltenberg à emissora norueguesa TV2 por telefone. Ele acrescentou que ainda era cedo para saber se a explosão foi um ataque terrorista, e afirmou que a polícia havia o aconselhado a permanecer no local de onde estava falando.

"Apesar de estarmos preparados para esse tipo de situação, é relativamente dramático quando isso acontece", acrescentou.

Enquanto o premiê estava falando, informações da mídia local anunciaram o outro incidente, em Utoeya, uma ilha ao sul de Oslo onde o setor jovem do Partido Trabalhista estava se reunindo para um evento anual.

O jornal VG disse em seu site que um homem vestido de policial abriu fogo aleatoriamente e atingiu diversas pessoas.

AMEAÇAS

A Noruega, país-membro da Otan, já foi alvo de ameaças no passado, particularmente por seu envolvimento nos conflitos no Afeganistão e na Líbia.

O ataque desta sexta ocorreu pouco mais de um ano depois que três homens foram detidos sob suspeita de ter ligações com a Al Qaeda e de planejarem ataques na Noruega.

"Explodiu. Deve ter sido uma bomba. Pessoas em pânico saíram correndo. Eu contei ao menos 10 pessoas feridas", disse Kjersti Vedun, que estava deixando o prédio alvo da explosão em Oslo.

Um jornalista da Reuters disse que a explosão deixou destroços pelas ruas e abalou o centro da cidade aproximadamente às 15h30 (10h30, horário de Brasília). Segundo o correspondente da Reuters, as ruas estavam relativamente silenciosas na tarde de verão desta sexta, quando muitos moradores de Oslo tiram férias ou viajam durante o final de semana.

"Isso foi um ataque terrorista. É o ataque mais violento a atingir a Noruega desde a Segunda Guerra Mundial", disse Geir Bekkevold, um parlamentar da oposição, do Partido do Povo Cristão.

Ameaças de violência têm chegado aos países nórdicos. Ataques a bomba ocorreram na capital sueca de Estocolmo em dezembro passado e o agressor foi morto.

A Dinamarca recebeu diversas ameaças depois que um jornal publicou charges do profeta Maomé no final de 2005, enfurecendo muçulmanos pelo mundo.

A Noruega já foi ameaçada por líderes da Al Qaeda no passado por seu envolvimento no Afeganistão. Mas a violência política é rara no país, conhecido por patrocinar o Prêmio Nobel da Paz e mediar conflitos internacionais, como no Oriente Médio e no Sri Lanka.

A Noruega também tem participado dos bombardeios da Otan contra a Líbia, onde Muammar Gaddafi já ameaçou retaliar os ataques contra a Europa.