Bomba mata ministro da Defesa e outras autoridades sírias O ministro de Defesa da Síria, Daoud Rajha, e seu vice, Assef Shawkat, cunhado do presidente Bashar al-Assad, foram mortos nesta quarta-feira por um atentado ocorrido durante uma reunião do alto escalão da segurança na capital Damasco, disse a TV estatal, numa semana em que o conflito chegou definitivamente ao coração do poder no país árabe.