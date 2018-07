Bomba perto de ônibus escolar mata oito no Paquistão

Pelo menos oito pessoas morreram no noroeste do Paquistão depois que uma bomba explodiu perto de um ônibus escolar e de uma van do serviço prisional nesta quinta-feira, informaram autoridades paquistanesas. O dispositivo, acionado por controle remoto, explodiu em uma estrada na província da Fronteira Noroeste, próximo ao vale do Swat. Entre os mortos estão pelo menos três crianças, três prisioneiros e dois policiais. Mais cedo, um ataque suicida a uma delegacia de polícia na capital paquistanesa, Islamabad, deixou pelo menos oito pessoas feridas. Segundo a polícia, o suicida conseguiu dirigir seu carro para dentro do complexo de segurança e explodiu o artefato dentro do escritório de um batalhão anti-terrorista. Um policial disse à BBC que pelo menos uma pessoa foi morta no incidente. O prédio veio abaixo com a explosão. Sessão parlamentar Os ataques ocorrem apenas três semanas do atentado suicida que matou mais de 50 pessoas no Hotel Marriot em Islamabad. Nesta quinta-feira, o Parlamento paquistanês se reúne a portas fechadas no segundo dia de uma sessão extraordinária conjunta para ouvir um relato sobre a situação da segurança interna do país. Os legisladores querem chegar a um consenso sobre a melhor forma de combater o extremismo islâmico e o recente aumento nos casos de ataques suicidas. O presidente do país, Asif Ali Zardari, que tomou posse há exatamente um mês, prometeu, logo no seu primeiro discurso, combater a militância. Depois do atentado no hotel Marriot, ele disse que o extremismo islâmico "é uma epidemia, um câncer que temos que arrancar do Paquistão". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.