Bombardeios de tanques e helicópteros matam mais 40 em Damasco O Exército sírio levou tanques para um anel viário de Damasco, e de lá atacou bairros da zona sul onde há presença ativa de insurgentes, enquanto helicópteros lançaram foguetes sobre a capital, no mais intenso bombardeio no local desde os combates do mês passado, segundo ativistas da oposição.