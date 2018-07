Bombardeios em região central síria matam cerca de 50 pessoas, diz grupo

Dois dias de ataques aéreos deixaram várias mulheres e crianças entre os mortos, incluindo uma mãe que morreu com cinco de seus filhos, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, entidade com sede na Grã-Bretanha que monitora a violência na Síria através de uma rede de fontes.

Cerca de uma dezena de combatentes e vários comandantes rebeldes também foram mortos no bombardeio, que teve como alvo Talbiseh, uma localidade ao norte da cidade de Homs, na principal estrada norte-sul do país.

Em maio, os rebeldes sírios abandonaram o seu último reduto no centro da cidade de Homs, um dos epicentros da revolta contra o presidente Bashar al-Assad.

O número de mortos no bombardeio em Talbiseh - ocorrido na terça-feira e quarta-feira - deve aumentar porque dezenas de pessoas, incluindo crianças, estavam em estado grave, disse o Observatório.

Mais de 190 mil pessoas foram mortas no conflito e milhões tiveram de abandonar suas casas na Síria, de acordo com a Organização das Nações Unidas. O conflito começou há mais de três anos, como um movimento de protesto pacífico, e se transformou em guerra civil após a repressão do governo.

(Reportagem de Alexander Dziadosz)