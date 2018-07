Bombardier faz novo corte

A empresa não deu detalhes sobre o tamanho do corte. "Não há vendas projetadas dos jatos CRJ suficientes para manter os planos atuais de produção", disse Guy C. Hachey, presidente da Bombardier. "Embora estejamos em discussões com diversas empresas aéreas, tivemos de finalizar nossa programação de entrega de jatos para o próximo ano fiscal." A Bombardier disse que continua investindo nos programas de jatos CRJ1000 NextGen, Learjet 85 e CSeries.